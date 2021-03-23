Вологжанин хотел подзаработать на "незамерзайке" и попался

Незамерзайка на чужом капоте может быть незаконной Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Торговца "незамерзайкой" поймали в Вологодской районе. Нездоровую конкуренцию приостановили доблестные полицейские. Торговля имела все признаки незаконности: мужчина не был частным предпринимателем и торговал без спецразрешения.

Полицейские остановили продавца «незамерзайки» на дороге Вологда-Норобово неподалеку от деревни Родионцево. Мужчина не был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель. Но при нем было 25 бутылок незамерзающей жидкости. Все емкости были изъяты и направлены на исследование в Экспертно-криминалистический центр УМВД России по Вологодской области. По результатам экспертизы будет принято решение о привлечении продавца к ответственности.

Пока в отношении вологжанина возбудили административное производство по ст. 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии).

Наказание за такое нарушение существенное: до 200 тысяч рублей штрафа или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, сообщает в пресс-службе УМВД по Вологодской области.