Продавец торгового павильона открыла дверь незнакомцу и была ограблена

В Вологде сотрудники полиции поймали грабителя. Он постучался в торговый павильон и забрал деньги.

В дежурную часть отдела полиции в Вологде обратилась женщина, представитель торговой точки. Она рассказала, что в дверь магазина, который находится в Заречье, постучался мужчина. Продавец, подумав, что приехал поставщик товара, открыла замок. Однако в помещение зашел незнакомец и под угрозой применения насилия заставил женщину пройти к кассовому аппарату и достать оттуда выручку. Испугавшись, продавец достала деньги и сложила в сумку злоумышленника. Уходя, грабитель прихватил с собой несколько пачек сигарет. Сумма ущерба составила порядка 20 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Вологде оперативно установили личность злоумышленника. Им оказался ранее судимый 38-летний вологжанин.

Он сознался в содеянном. Однако похищенные деньги он успел потратить, а часть товара полицейские изъяли в ходе обыска.

Против мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.161 УК РФ (Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия). Грабителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет со штрафом в размере до 10 тысяч рублей.

Подозреваемый арестован и находится в следственном изоляторе.