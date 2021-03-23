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Происшествия23 марта 2021 10:52

В Череповце мужчина на иномарке врезался в пожарную машину

В больнице оказалась женщина-пассажир
Иван Чухнин
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ДТП произошло на Кирилловском шоссе

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Удар пришелся в левый бок легковушки

Фото: пресс-служба областного УМВД.

23 марта в Череповце произошло ДТП с участием пожарной машины. Около 17:05 на Кирилловском шоссе у дома 76 в пожарную машину врезалась легковушка. Как сообщает пресс-служба УМВД области, водитель мужчина 1984 г.р., управляя автомобилем Киа Рио, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество спецавтомобилю. Пожарная машина ехала по главной дороге с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом, ею управлял мужчина 1990 г.р.

В результате обе машины получили кузовные повреждения, пострадала пассажир Киа женщина 1964 г.р. Она была доставлена в больницу.

От столкновения пострадала и пожарная машина

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

ДТП