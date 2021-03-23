В Череповце летом пройдет фестиваль деревянных скульптур

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Фестиваль деревянных скульптур пройдет в Череповце. Он организуется впервые и пройдет летом. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.
Причем в необычной форме - стихами, подражая Александру Пушкину:
"В Череповце есть дуб зеленый,
Златая цепь и кот ученый.
Здесь на неведомых дорожках,
Избушки нет на курьих ножках,
Русалки и богатырей,
Но все изменится в июне,
Мы все ждем чуда поскорей!
Нам мало сказок – это ясно.
Но десять скульпторов прекрасных
Пленят нас творчеством своим.
Мы создадим Поляну сказок,
За что спасибо скажем им!.."
Тема, как вы поняли, уже определена - скульптуры по мотивам сказок Пушкина. Участвовать могут не только мастера Вологодчины, но и соседних областей. Для произведений мастеров уже подготовлено место - все скульптуры планируют установить на специально созданной Поляне сказок.
«Кощей над златом будет чахнуть, останется нам только ахнуть! Ведь ступа с Бабою Ягой там побредет сама собой!», - уже видит сказочное место глава города.
Напомним, в Череповце традиционно проходит фестиваль ледяных фигур. А фестиваль деревянных скульптур также станет ежегодным.