В Череповце летом пройдет фестиваль деревянных скульптур

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Фестиваль деревянных скульптур пройдет в Череповце. Он организуется впервые и пройдет летом. Об этом сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Причем в необычной форме - стихами, подражая Александру Пушкину:

"В Череповце есть дуб зеленый,

Златая цепь и кот ученый.

Здесь на неведомых дорожках,

Избушки нет на курьих ножках,

Русалки и богатырей,

Но все изменится в июне,

Мы все ждем чуда поскорей!

Нам мало сказок – это ясно.

Но десять скульпторов прекрасных

Пленят нас творчеством своим.

Мы создадим Поляну сказок,

За что спасибо скажем им!.."

Тема, как вы поняли, уже определена - скульптуры по мотивам сказок Пушкина. Участвовать могут не только мастера Вологодчины, но и соседних областей. Для произведений мастеров уже подготовлено место - все скульптуры планируют установить на специально созданной Поляне сказок.

«Кощей над златом будет чахнуть, останется нам только ахнуть! Ведь ступа с Бабою Ягой там побредет сама собой!», - уже видит сказочное место глава города.

Напомним, в Череповце традиционно проходит фестиваль ледяных фигур. А фестиваль деревянных скульптур также станет ежегодным.