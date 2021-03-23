Куница терроризирует жителей вологодского райцентра

Куница лесной зверь и обычно сторонится человеческого жилья Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Маленький хищник поселился в одном из домов вологодского райцентра. В Шексне лесное животное повадилось устраивать погромы на кухнях в доме № 29 улицы Пришекснинской в микрорайоне Барбач. Террор начался в конце года. Что это за зверь - хорек или куница, мнения расходились. Животное жило на чердаке, передвигалось по вентиляционным шахтам многоквартирного дома, выламывая решетки, и смело хозяйничало в кухнях.

Жители пытались забаррикадировать жилье, затыкали вентиляцию подручными средствами, закладывали кирпичами. Однако зверек оказался сильнее человека. Пытались его изловить - но не смогли

Об этом рассказала районная газета газеты "Звезда".

Однако в конце января зверька сумели сфотографировать и показать снимок специалистам. Они и определили , что это куница. Между тем зверек продолжает безнаказанно "варзать" - так называют местные жители некорректные действия зверька.

Последний случай нападения на квартиру произошел в минувшее воскресенье. Жительница вернулась домой и обнаружила испорченную мебель и раскиданные продукты, которые животное с дурным нравом и ценным мехом лишь понадкусывало.