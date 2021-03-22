Лексус губернатора Вологодчины починят за миллион рублей

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«Автотранспортное хозяйство» Вологодской области разместило на сайте Госзакупок заказ на оказание услуг по ремонту транспортного средства с заменой и установкой запасных частей и расходных материалов за 989 930 рублей. Речь идет об автомобиле Лексус главы региона.

Транспортное средство 2009 года выпуска имеет пробег в 750 тысяч километров. Как сообщила пресс-служба Правительства Вологодской области, починить авто эффективней, чем продавать и покупать новую машину. Заказ подрядчик будет должен выполнить до 30 июля 2021 года.

GorodVo предполагает, что это скорее всего бывшее авто экс-губернатора Вячеслава Позгалева. Олег Кувшинников ездил на данной машине после 2016 года нечасто.