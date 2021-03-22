Губернатор Вологодчины поручил проверить состояние трассы на месте трагического ДТП

Место происшествия Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников поручил оказать помощь, в том числе психологическую, пострадавшим и семьям погибших в ДТП на трассе «Кола». Авария произошла сегодня в 8 утра. Иномарка с 5 пассажирами вылетела на встречку и врезалась в ГАЗель, где были 7 человек - водитель и шестеро осужденных.

Олег Кувшинников пояснил, что необходимо выяснить все обстоятельства трагедии, в том числе, в каком состоянии находилось асфальтовое покрытие на месте происшествия. Департамент здравоохранения должен оказать всю необходимую помощь пострадавшим, специалисты выедут на место и проконтролируют процесс лечения. Глава Вологодской области также посоветовал пешеходам и автолюбителям быть внимательными и соблюдать ПДД, написанное, как известно, написано кровью. Кроме того, на улице сейчас гололед.

Напомним, в жутком ДТП 6-летний ребенок погиб, еще один, мальчик 4 лет, его брат, находится в крайне тяжелом состоянии. Все выжившие участники аварии получили травмы и госпитализированы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Стали известны подробности жуткого ДТП под Череповцом (подробнее)

В ДТП с микроавтобусом с осужденными под Череповцом 3 человека погибли и 9 получили травмы (подробнее) Микроавтобус, попавший в аварию с тремя погибшими, перевозил заключенных (подробнее)