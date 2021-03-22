Заммэра Вологды уволился и ушел работать в район

Фото со страницы главы района

Администрации Вологодского района сегодня представили Вадима Цепу. Он будет заниматься поиском и грамотным использованием инвестиционного потенциала района в рамках развития сельскохозяйственных территорий.

Глава Вологодского района Сергей Жестянников взял на должность первого заместителя руководителя администрации бывшего заместителя мэра Вологды по социальным вопросам. 54-летний Вадим Георгиевич уволился из администрации областной столицы 10 марта по соглашению сторон, но быстро нашел себе новое рабочее место.

Вадим Цепа родился в селе Ново-Ивановка Майского района Кабардино-Балкарской АССР. Окончил Ленинградский финансово-экономический институт имени Н.А. Вознесенского и начал работу в финансовых органах исполнительной власти Вологодской области. Он прошел путь от главного казначея до заместителя руководителя Управления федерального казначейства Министерства финансов РФ Вологодчины.

Место заместителя мэра Вологды по социальным вопросам временно заняла Ирина Гуляева – начальник городского управления образования.