В Вологде конькобежцы остались безо льда из-за некачественных работ

Фото со страницы мэра

В Вологде конькобежцы начали сезон на полтора месяца позже и закончат его на три недели раньше. Все из-за проблем с оборудованием и неправильной установке трубок дорожек на стадионе "Локомотив". Спортсменам, конечно, это тренировочное время уже не вернуть.

Мэр Вологды рассказал на прямом эфире, что работы были выполнены некачественно: нарушена целостность трубок с этиленгликолем из-за движения грунта при низких температурах. "Сейчас специалисты обсчитывают, сколько необходимо денег для того, чтобы восстановить работу. Но скажу вам честно: в этом сезоне уже ничего нам не сделать. Сейчас мы в замерзший грунт не имеем возможности залезть и это будет нецелесообразно", — заявил Воропанов.

Первенство города по конькобежному спорту перенесли на осень. Дорожки залили лишь в начале декабря - в том числе и из-за того, что водитель, везший этиленгликоль, заболел коронавирусом.