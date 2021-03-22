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Происшествия22 марта 2021 13:02

Смертью вологжанки в пожаре заинтересовались следователи

Женщину нашли на пепелище частного деревянного дома
Евдокия САХАРОВА
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Место трагедии

Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

В Шекснинском районе вечером минувшего воскресенья в деревне Пронино сгорел частный деревянный дом. При тушении на месте трагедии обнаружено тело хозяйки жилища - 67-летней пенсионерки. Следственный комитет инициировал доследственную проверку по факту смерти человека.

Стало известно, что женщина часто выпивала, курила. К тому же, проживала одна. Возгорание произошло в одной из комнат дома, он сгорел полностью. На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего.

ЧП