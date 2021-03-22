В Череповце сбежал "голый" детсадовец

Фото очевидца инцидента Фото: www.gorodche.ru

В Череповце на улице прохожие сфотографировали мальчика: он был одет в легкую обувь и одежду - верхней на нем не было вовсе. Рядом с ним шел мужчина. Этот снимок попал в соцсети и череповчане начали бурно обсуждать, что это: новомодный метод закаливания или похищение ребенка? Многие обвинили фотографа в бездействии - вместо того чтобы снимать, надо было подойти и разобраться в ситуации лично.

Оказалось, что 6-летний мальчик решился на побег из детсада. Он воспользовался тем, что воспитательница отвлеклась на других детей, и был таков. Сообщается, что педагог бросилась в погоню, когда заметила пропажу. К счастью, судьбой мальчика заинтересовался прохожий: он расспросил ребенка откуда он и почему так легко одет. Потом парочка направилась обратно в детсад, этот момент и попал на фото.

Как сообщил мэр Череповца, после такого инцидента садикам города напомнили, что все двери должны быть закрыты, а домофоны работать. С сотрудниками проведен дополнительный инструктаж.

Воспитательница вину признала и готова написать заявление на увольнение. Однако, за педагога с большим стажем вступились родители. В 2018 году из детского сада в Вологде на улице Зосимовской бежал 1,5 годовалый малыш. Его нашли прохожие.