Мужчина собирался продать телефон, но лишился денег

- Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники активно пользуются сайтами бесплатных объявлений. Так, в полицию Шексны обратился местный житель 1986 г.р.

Мужчина рассказал полицейским, что на сайте бесплатных объявлений разместил информацию о продаже телефона. Спустя время ему написал неизвестный и сообщил, что хочет купить смартфон. Высказал готовность оплатить перевод денег на карту.

Но для совершения безопасной сделки попросил перейти по ссылке и заполнить реквизиты банковской карты, на которую поступит оплата. Мужчина выполнил все указания, ввел запрашиваемые данные, в том числе код на обратной стороне карты. Неудивительно, что со счета были списаны деньги - пропала сумма 22 тысячи рублей. Мужчина поспешил в полицию.

От аналогичного вида дистанционного мошенничества в этот же день пострадала и череповчанка, она лишилась 38 тысяч рублей.