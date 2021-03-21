Вологжанин пытался спрыгнуть с балкона 6 этажа

Стажёр Дмитрий Копничев и старший сержант полиции Алексей Кукушкин Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В Вологде ночью двое сотрудников отдельного батальона ППС полиции остановили 34-летнего мужчину от непоправимой ошибки.

Правоохранители прибыли на вызов в одну из многоэтажек. Они уже спускались обратно к машине, как услышали крики из другой квартиры. Начали стучать в дверь: через какое-то время им открыла 31-летняя женщина. Вологжанка указала на балкон - ее сожитель уже перелезал через перила. Дело происходило на 6 этаже.

Патрульные кинулись к мужчине, схватили за одежду и вытащили в комнату. Он оказался сильно пьян, а его подруга призналась, что возлюбленный ее избил. Женщина написала заявление о причинении побоев. Драчуна отправили в отдел полиции.