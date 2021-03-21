Женщина с четырехлетним малышом травмировалась в ДТП в центре Вологды

Место происшествия Фото: Областной УГИБДД

В Вологде 19 марта на улице Мира, 42 (у школы №8) произошло ДТП. В 8 часов вечера в центре областной столицы столкнулись три автомобиля.

Все началось с того, что 37-летний водитель машины «Чили» при перестроении не уступил дорогу «Фольксвагену Амароку». От удара «Чили» вылетел на встречку, где врезался в «Дэу Нексию».

В ДТП пострадали пассажиры «Нексии». 29-летняя женщина и четырехлетний ребенок травмированы, но будут лечиться амбулаторно. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД по Вологодской области.