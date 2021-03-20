Посетителя кафе с металлическим прутом выловили росгвардейцы

Мужчина уже без палки оказался под замком Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Мужчина расхаживал по ночному городу с металлической палкой, зашел в кафе, надебоширил, а потом хотел подраться с росгвардейцами.

Около 4 утра на пульт дежурного Росгвардии в Череповце поступил сигнал из ресторана - сработала тревожная сигнализация, установленная в охраняемом объекте, что находится на проспекте Победы.

На место выехали росгвардейцы. Как рассказала администратор ресторана, туда заявился неадекватный посетитель и стал мешать нормальной работе заведения. В частности, он нецензурно ругался.

Работники пытались его утихомирить, сделав ему замечание. В ответ тот достал из-под куртки металлическую палку и стал бить ею по барной стойке. Затем хулиган убежал из зала. Бойцы Росгвардии уточнили приметы дебошира и вскоре задержали нарушителя.

Его нашли под деревом недалеко от ресторана. Дебошир пытался подраться и с росгвардейцами, но профессионалы скрутили неспокойного гражданина и доставили в отделение полиции.