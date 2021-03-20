В Череповце сгорела иномарка у гипермаркета

- Фото: ГУ МЧС по Вологодской области

19 марта около половины одиннадцатого утра в Череповце возле гипермаркета «Леруа Мерлен» вспыхнула иномарка. «Форд Маверик» стал уже третьим возгоранием автомобилей за сутки в Череповце.

Как сообщает ГУ МЧС по Вологодской области, автомобиль «Форд Маверик» был припаркован у здания 23 по Октябрьскому проспекту.

Полностью выгорел моторный отсек, повреждено лакокрасочное покрытие и лобовое стекло, весь салон закопчен продуктами горения. Погибших и пострадавших нет. Иномарка 2005 года выпуска принадлежит женщине 1971 года рождения. В ликвидации пожара были задействованы 3 единицы техники и 13 человек личного состава.

По данным ЕДДС Череповца, причина пожара стала неисправность узлов и агрегатов моторного отсека машины.