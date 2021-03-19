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Происшествия19 марта 2021 16:44

Вологжанин врывался в квартиры петербурженок

Одну из пострадавших мужчина умудрился ограбить дважды
Евдокия САХАРОВА
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piter.tv

В Санкт-Петербурге задержали 28-летнего безработного вологжанина и его 32-летнего друга. Мужчины оказались серийными грабителями: они звонили в квартиры петербурженок, те открывали, а после этого происходил грабеж. Женщины лишались своих ценностей.

Криминальный дуэт подозревают, как минимум, в 3 разбойных нападениях. Преступления были совершены на улицах Некрасова и Колокольной. Одна из жертв попалась на уловку незнакомцев дважды.

Налетчики силой забирали у жительниц северной столицы мобильные телефоны, деньги, ювелирные изделия. Материальный ущерб от их действий составил 258 тысяч рублей. У мужчин изъяли при обыске резиновую дубинку, два пистолета, нож, кастет, маски и балаклавы.

На данный момент правоохранители пытаются установить и других возможных жертв, пострадавших от рук грабителей. Возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Об этом сообщило Piter.TV.

Криминал