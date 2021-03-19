Пенсионеры Вологодчины выясняют, кто лучше всех на лыжах

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В областной столице стартовал фестиваль «Спортивное долголетие» и V зимняя Спартакиада. В ней участвуют 105 вологжан из 12 районов Вологодской области.

Вологодские пенсионеры выявляют лучшего в лыжной гонке, стрельбе из пневматической винтовки, двоеборье с лыжной гонкой со стрельбой, в смешанной эстафете 4 x 2 км. В спортивном мероприятии участвуют мужчины от 60 до 65 лет и женщины от 55 до 65 лет.

Как отметила замгубернатора области, такие соревнования дают мощный импульс для развития физкультурного движения среди людей старшего поколения.