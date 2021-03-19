Мужчина хотел уехать на попутке, но остался без денег

На популярном сайте по поиску попутчиков обманули вологжанина. Мужчина 1985 г.р. пришел в полицию - в одном из популярных приложений в сети Интернет забронировал место в автомобиле, чтобы дешевле доехать до столицы. Стоимость проезда в качестве попутчика - 1400 рублей. Водитель написал, что поездку нужно оплатить сразу и скинул ссылку, по которой это можно сделать. Мужчина перешел по ссылке, ввел данные своей банковской карты.

После этого ему пришло смс-сообщение: с его карты списали 38 тысяч рублей. А водитель перестал выходить на связь, поездка была снята с публикации. Он понял, что попал на мошенников и отправился в полицию.

Только за одни сутки поступило семь заявлений от вологжан, пострадавших от дистанционных мошенников. Так, череповчанин намеревался оплатить коммунальные платежи, но вышел на фишинговый сайт и остался без денег.

Полиция просит не открывать ссылки и файлы, пришедшие с незнакомых электронных адресов.