Пять спортивных объектов появятся в Череповце за 230 миллионов рублей

В Череповце за полтора года появится пять спортивных объектов. Об этом сообщает официальный сайт Череповца. Все они будут построены за счет инвесторов. Инвестиции составят 230 миллионов рублей.

О строящихся и проектируемых спорткомплексах сообщила директор Агентства городского развития Оксана Андреева. По ее информации, это будут:

- футбольный комплекс на Андреевской;

- фитнес-клуб на Октябрьском проспекте;

- хоккейный центр на Леднева;

- футбольная школа за трамвайным парком;

- ФОК с бассейном на Беляева.

Все объекты будут пущены в срок в самое ближайшее время - уже до конца 2022 года.

Центр хоккейной подготовки на Леднева и футбольный центр на Андреевской - в апреле.

В сентябре откроется футбольная школа ветерана „Спартака“ Валерия Кечинова. Там будет несколько зданий: универсальный спортзал для футбола, баскетбола, волейбола, тенниса, гандбола, тренажерный зал. В мае на Октябрьском проспекте откроется семейный развлекательный центр с фитнес-клубом для детей и взрослых».

Проект ФОКа с бассейном на Беляева войдут два бассейна, фитнес-центр, городошная площадка, зона для скалолазания, СПА, кафе, уже согласован. Его открытие запланировано на декабрь 2022 года..