Вологодский мошенник собирал вклады пенсионеров и тратил их

Фото Mufid Majnun

В областной столице возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере на основателя кредитного потребительского кооператива «Семейные ценности».

Реклама подозреваемого в мошенничестве

В 2018 году аферист начал собирать вклады до 16,5% годовых. Мужчина провел широкую рекламную компанию: якобы он предоставляет особые условия для пожилых. Вологжанин снял для работы офис в престижном доме №24 по Галкинской.

Деньги доверчивых граждан потекли рекой: ему удалось привлечь 10 725 534 рублей. Платить проценты он не собирался... просто потратил вырученные средства на себя. Делом заинтересовалась прокуратура Вологды. Теперь мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.