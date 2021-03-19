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Происшествия19 марта 2021 15:15

Вологодский мошенник собирал вклады пенсионеров и тратил их

Он организовал кредитный потребительский кооператив
Евдокия САХАРОВА
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Фото Mufid Majnun

В областной столице возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере на основателя кредитного потребительского кооператива «Семейные ценности».

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В 2018 году аферист начал собирать вклады до 16,5% годовых. Мужчина провел широкую рекламную компанию: якобы он предоставляет особые условия для пожилых. Вологжанин снял для работы офис в престижном доме №24 по Галкинской.

Деньги доверчивых граждан потекли рекой: ему удалось привлечь 10 725 534 рублей. Платить проценты он не собирался... просто потратил вырученные средства на себя. Делом заинтересовалась прокуратура Вологды. Теперь мошеннику грозит до 10 лет лишения свободы.

Криминал