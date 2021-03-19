В Череповце мужчина оплачивал коммунальные платежи и лишился денег

Цена невнимательности - сотни тысяч рублей Фото: Анастасия Осипова

При оплате коммунальных услуг череповчанин попал на сайт, который принадлежал мошенникам. Как результат - у мужчины списали с карты деньги. О несанкционированном списании денежных средств с банковского счета рассказал полиции местный житель 1966 г.р. Он рассказал, что хотел оплатить коммунальные услуги через приложение банка. Перейдя по ссылке, он увидел сайт, схожий с онлайн банком. После этого система запросила ввести данные банковской карты и код из SMS-сообщений. Мужчина ввел всю запрашиваемую информацию. Но после этого пришло SMS о списании 288 тысяч рублей. мужчина отправился в полицию. По мнению полицейских, при попытке зайти в личный кабинет мужчина «наткнулся» на фишинговый сайт и оставил мошенникам пароль и номер карты.

По данному факту возбуждено уголовное дело.