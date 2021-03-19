В Череповце ночью сгорел автомобиль

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В Череповце сгорела легковая машина. Пожар вспыхнул ночью с 18 на 19 марта.

Звонок о пожаре раздался в 2:30: в Индустриальном районе горел автомобиль. Как сообщает портал Город Че со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Череповца, горел ВАЗ -2114,припаркованный возле дома 16 по улице Чкалова.

На ликвидацию ушло 15 минут, погибших и пострадавших нет. Общая площадь пожара составила 0,5 квадратных метров, выгорел двигательный отсек, повреждены пластиковые элементы. Автомобиль 2004 года выпуска не был застрахован. В ликвидации были задействованы 1 единица техники, 3 человека личного состава.

Причина возгорания установлена - аварийный режим работы электрооборудования отечественной легковушки.