Вологодчина подтверждает статус края, где автобусы носят на руках

Фото: "ВКонтакте"

В Вологодской области "носят" автобусы на руках. Один из таких кадров попал в соцсети. Снимок сделан на участке трассы Тотьма – Успенье.

Как оказалось, рейсовый автобус ПАЗ забуксовал в снежной каше. Пассажирам ничего не оставалось как выйти из него и помочь колесной технике. Раскачивая автобус, им удалось-таки вытолкать громоздкую технику и продолжить поездку.

Муниципальная дорога Тотьма – Успенье не так давно "прозвучала" на федеральном канале. После юмористического шоу вологодские чиновники заявили что дорога будет отремонтирована уже летом 2021 года.