Алексей Мордашов подвинет магазины "Ленты " ближе к дому

Магазины станут меньше и доступнее Фото: "КП" Архив

Алексей Мордашов решил развивать магазины «у дома». Так делают все крупнейшие сети. Сеть гипермаркетов «Лента» в ближайшем будущем начнет развитие магазинов «у дома». «Пятерочка» и «Магнит» уже активно занимаются таким форматом.

Например, в Вологде единственный гипермаркет "Лента" находится на окраине города. Многие горожане ездят туда на собственном транспорте. Большинство же не имеющих автомобили ездит туда достаточно редко.

О том, что сеть гипермаркетов «Лента», 78% которой принадлежит «Севергрупп» миллиардера Алексея Мордашова, решила изменить, сообщает РБК . Гендиректор компании Владимир Сорокин, в частности, сообщает о тенденции сокрашения сегмента гипермаркетов "По совокупности причин люди идут в дискаунтеры, в специализированные магазины и в магазины «у дома".

«Чтобы стать ближе, мы решили продолжить открывать супермаркеты и магазины «у дома»», — заявил он, напомнив, что у сети уже есть 49 супермаркетов, которые по площади формально можно отнести к этому формату.

Сорокин приводит любопытные цифры: доля «Ленты» на рынке составляет 3%, «Магнита» — 10,9%, X5 Retail Group — 13%. При этом он напомнил, что в Европе доли лидеров рынка доходят до 25%.

«Лента» в 2020 году заняла третье место в рейтинге Forbes крупнейших ретейлеров России. На конец февраля компания имела в России 255 гипермаркетов и 139 супермаркетов.