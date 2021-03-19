В Вологде участковый полицейский спас женщину от потери почти миллиона рублей

- Фото: Анастасия Осипова

Пенсионерка едва не лишилась денег. От дорогой глупости ее спас полицейский. Женщина отправила благодарственное письмо руководству УМВД.

18 марта участковый капитал полиции Александр Сошилов зашел в торговый центр на улице Мира. он обратил внимание на пожилую женщину. Женщина разговаривала по телефону, одновременно собиралась выполнить операции через банкомат. Вологжанка выглядела встревоженной и растерянной. Он подошел к ней и поинтересовался - все ли у нее хорошо?

Пенсионерка рассказала ему знакомую по сводкам историю: женщине звонит сотрудник безопасности банка, он информирует, что по ее счету проводятся подозрительные операции и потому необходимо спасти сбережения, переведя их на резервные счета.

Полицейский убедил пенсионерку не переводить деньги незнакомцам и отвез ее с 993 тысячами рублей в дежурную часть полиции, чтобы попытаться вычислить мошенников.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 30 и части 3 ст. 159 УК РФ (Покушение на мошенничество в крупном размере). Мошенников ждет до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД области.