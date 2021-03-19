В Вологде отремонтируют крыши здания за счет нацпроекта "Культура"

Следы подтеков и плесени видны на стенах "храма искусств" Фото: администрация города Вологды

В двух школах искусств Вологды в этом году пройдет ремонт. Деньги выделены в рамках нацпроекта «Культура».

Как сообщает администрация города, в 2021 году будет капитально отремонтирована кровля в детской школе искусств № 2 им. В. П. Трифонова на улице Беляева, 22а и в филиале Художественной школы им. Корбакова на Окружном шоссе, 25.

Всего будет потрачено порядка 7 млн рублей.

Мэр Вологды Сергей Воропанов выехал на место - в детскую школу искусств им. В. П. Трифонова, где ремонт был в далеком 2007 году. В здании на улице Беляева, 22а, обучается около тысячи детей. Здесь работают фортепианное, оркестровое, народное, вокальное и другие отделения. Вот что рассказал Сергей Воропанов: «Детская школа искусств известна своими выпускниками далеко за пределами Вологды и области. Несколько поколений занимались здесь творчеством и музыкой. Внутри здания ремонт хороший, но кровля требует ремонта, это видно по протечкам на потолках второго этажа. На эти цели благодаря поддержке Губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова выделена субсидия в рамках национального проекта «Культура». Подрядчиком выбрана компания «Волстроймонтаж». Ремонт запланирован в летний период, чтобы не отвлекать детей от учебного процесса. К сентябрю работы должны быть завершены».

«На втором этаже, где находится наш концертный зал, проблемы с подтеками большие. Ежегодно мы проводим там косметический ремонт: меняем плитки на потолке, подкрашиваем стены, но, конечно, необходимы более масштабные работы. Мы рады, что в этом году попали в нацпроект «Культура» и нам выделили средства на ремонт кровли, будем активно этим заниматься», – рассказала директор детской школы искусств № 2 им. В.П. Трифанова Лариса Безрукова.

«Сегодня руководство школы обратилось к нам с просьбой в дальнейшем отремонтировать фасад и крыльцо. Этот вопрос будем рассматривать на уровне области и города», – прокомментировал заместитель председателя Законодательного Собрания Вологодской области, представитель фракции «Единая Россия» Роман Заварин.

Школу давно пора приводить в порядок Фото: администрация города Вологды

По второму учреждению, попавшему в программу, филиалу Художественной школы на Окружном шоссе, 25, также проведены конкурсные процедуры. Филиал в этом здании было открыт после ремонта в 2016 году, а сейчас полностью приводится в порядок кровля. Вместо существующей сейчас плоской крыши будет сделана скатная, на которой меньше задерживается снег. Добавим в помещениях на Окружном шоссе занимаются изобразительным искусством более 300 детей, сообщает пресс-служба администрации Вологды.