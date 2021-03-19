В Вологде пройдет турнир памяти журналиста Николая Гуляева

Николай Гуляев на "Своей игре"

В Вологде пройдёт интеллектуальный турнир памяти журналиста Николая Гуляева. Николай знаком, наверно, своим голосом всей области. Он работал на областном радио, радиослушателям был известен как Олег Кобрин. Многие годы он проработал на ГТРК «Вологда», стоял у истоков Вологодского интеллектуального клуба, был участником игра на центральном телевидении, автором сотен игровых вопросов. Жил один, весной 2019 года Николай погиб во время пожара.

Организатором состязания в честь памяти коллеги стал журналист и постоянный участник эрудит-игр Иван Беляев. Турнир пройдет 4 апреля в областной библиотеке имени Бабушкина, сообщает сайт "Вести35".