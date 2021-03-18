Стала известна судьба лисицы, которую ловили в Вологде

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Журналисты Города Во выяснили судьбу лисицы, бегавшую по лицам Вологды, про которую писала "Комсомолка".

Животное, которое выслеживали и ловили в микрорайоне Ковырино Вологды, то появлялось на территории детского сада, то исчезало в подвале. Фото истощенного зверя с облезлым хвостом публиковали соцсети. Потом была обнародована версия, что зверя загрызли собаки, а труп животного, вопреки санитарным нормам, был выкинут в мусорку. Однако лисица воскресла, оказавшись лисом: его поймали и попытались подлечить - у него обнаружилась кожная болезнь. Зоозащитники просили вологжан помочь пациенту с питанием.

Сегодня корреспондент Город Во решил узнать, как сложилась судьба лиса. Выяснилось, что животное сбежало. «Пролечили. Решали, что делать дальше. Шерсть не восстановилась, начала обрастать. Но 4 марта лис вскрыл крышу и ушел. Кормили на воле, но не поймали. Ушел в лес», - приводит издание слова волонтера «Велеса» Ольги Клюквиной.