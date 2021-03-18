В Вологде убирают пешеходный переход у драмтеатра

Злополучный переход - им часто пользовались студенты ВГУ Фото: Яндекс

Вологда лишится еще одного пешеходного перехода, на этот раз у Вологодского драматического театра на улице Предтеченской. Инициатива пошла от местной ГИБДД: пешеходы перебегают сразу 4 полосы, а сама зебра находится на повороте. В течение последних 5 лет на этом месте погибли 2 пешехода, 4 получили тяжелые травмы. Водители не успевали затормозить - разгонялись при съезде с моста.

Проектный комитет «Вологда - снижение аварийности на улично-дорожной сети» провел анализ транспортного потока на участке, установили камеру видеонаблюдения. Оказалось, что вологжан, пользующихся данной "зеброй", меньше, чем нужно по ГОСТу.

Теперь там установят специальные ограждения - стальные тросы, чтобы пешеходы не бежали через теперь несуществующий переход "на автомате". Они появятся в конце весны - начале лета.

Будут демонтированы и два других опасных перехода на улице Чехова, 3 (у ОМЗ при съезде с моста) и на перекрестке улиц Герцена - Первомайская.