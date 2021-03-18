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Спорт18 марта 2021 16:43

Вологодские шахматисты стали лучшими на Северо-Западе

В Санкт-Петербурге прошел чемпионат по классическим шахматам
Евдокия САХАРОВА
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Фото: vk.com/vityaz_vologda

С 8 по 16 марта в городе на Неве прошел чемпионат Северо-Западного федерального округа по классическим шахматам. Вологодская команда заняла первое место в командном зачете, а воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» 30-летний Иван Розум (международный гроссмейстер) стал лучшим в личном зачете.

На прошедшем ранее в Санкт-Петербурге чемпионате СЗФО по быстрым шахматам и блицу спортсмены «Витязя» взяли золото, серебро и две бронзы. Отличились международные гроссмейстеры Иван Розум и Вадим Моисеенко. Спортсмены занимаются у тренера Алексея Поникаровского.