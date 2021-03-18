Череповецкие подростки начали злоупотреблять новым законом

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В Череповце дети начали злоупотреблять новым законом: выгонять ребенка до 16 лет без билета из общественного транспорта теперь запрещено. Поправка была внесена ради защиты школьников от грубого отношения кондукторов: малышей часто высаживали на неизвестной им остановке из-за отсутствия маски, неработающего терминала или других неприятностей. Теперь дети могут спокойно доехать до места назначения, даже если, например, потеряли проездной.

Из города металлургов поступают сообщения, что особо наглые подростки зная о законе решили вообще никогда не платить за проезд. Их работники общественного транспорта знают в лицо, но кроме как пристыдить - ничего не могут.

Данные о таких злостных безбилетниках будут направляться в Управление Образования. Разбираться будут уже с их родителями - исполняют ли они свои обязанности? Однако, в городе остается множество безкондукторных автобусов и трамваев.