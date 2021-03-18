В Череповце подростки украли технику за 535 тысяч рублей

Фото Daniel Romero

В городе металлургов перед судом предстанут двое местных жителей 17 и 16 лет. Молодые люди решились на кражу и смогли вынести из торгового центра товара в общей сложности на 535 тысяч рублей.

На дело подростки пошли в октябре прошлого года. После закрытия отдела мальчики проникли под укрывающий витрину тент, где хранились сотовые телефоны, часы и другая техника. Им удалось в своих сумках унести 14 телефонов, 4 часов и планшет.

Один телефон дети смогли продать знакомому. Когда воров поймали, большую часть похищенного они вернули предпринимателю, остальное изъяли полицейские и также передали пострадавшему.

Процесс кражи техники попал на камеры видеонаблюдения. На молодых людей возбуждено уголовное дело "Кража в крупном размере", материалы отправлены в суд. Им грозит до 6 лет лишения свободы с учетом юного возраста.