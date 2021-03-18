Череповчанин заявился в супермаркет с бойцовской собакой и под кайфом

Собака тоже оказалась за решеткой Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Череповце в супермаркет заявился невменяемый покупатель, на поводке у него была бойцовская собака. Мужчина отказывался покидать супермаркет.

Тогда сотрудники магазина вызвали бойцов Росгвардии. Как сообщает пресс-служба ведомства, на пульт дежурного вневедомственной охраны Череповца около 8 утра поступил вызов - была нажата тревожная кнопка в охраняемом супермаркете на Шекснинском проспекте.

Прибывшие бойцы выяснили, что в торговый зал зашёл мужчина с собакой бойцовской породы. Псина была без намордника. Администратор зала попросила вывести животное на улицу, но покупатель не реагировал, прохаживался по торговому залу вместе с питомцем.

Сотрудники Росгвардии установили личность мужчины: это местный житель 35 лет. У череповчанина были признаки наркотического опьянения. Так что ему вызвали скорую. Но мужчина от помощи медиков отказался. Вместе с питомцем его сопроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.