За травму мальчика ответит федерация

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На секции тхеквандо в Вологде мальчик получил травмы. Товарищи-спортсмены поиздевались над ним: они раскачали его и бросили. Мальчик ударился об пол, получил травмы. Однако под суд попали не воспитанники, а спортивное учреждение. Расходы за халатное отношение тренеров к процессу воспитания оценено в круглую суммы. Об этом сообщает прокуратура города Вологды. Иск о взыскании морального вреда подала мама пострадавшего воспитанника.

В ноябре 2019 года, до начала тренировки дети, занимающиеся в секции РОО «Федерация тхеквандо», находились без надзора тренера. Одного из мальчиков его товарищи схватили за руки и за ноги, раскачали и бросили. Мальчик получил травму. Во время тренировки он пожаловался на сильную боль, пришлось обратиться за медпомощью. В травмпункте ему поставили диагноз: закрытый перелом ключицы со смещением.

Мама ребенка с учреждения потребовала компенсацию морального вреда. Его она оценила в 300000 рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и взыскал с РОО «Федерация тхеквандо» четверть миллиона.