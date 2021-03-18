Каждый день на Вологодчине от коронавируса умирает три человека

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103 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки в Вологодской области. Всего в регионе насчитывается 1942 больных с таким диагнозом. Согласно российской статистики, около 10 процентов инфицированных болеют бессимптомно. Сообщается также о трех смертях от опасной инфекции. Такой уровень смертности держится всю последнюю неделю. Всего же коронавирус унес жизни 864 вологжан.

По данным на 18 марта, всего в области с начала пандемии диагноз «коронавирус» был поставлен 41453 вологжанам, выздоровело 38647 человек.