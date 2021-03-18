В Вологде произошло ДТП с автобусом маршрута №42

Стоп-кадр "Вологда онлайн"

На улице Горького в Вологде произошло еще одно ДТП с участием общественного транспорта. Инцидент произошел около дома № 109. В аварию попал автобус маршрута №42. Он столкнулся с "Нивой" 18 марта около 11 часов утра.

Информацию опубликовала группа «Вологда онлайн». По словам очевидцев, автобус, ехавший по Горького в сторону площади Чайковского, выехал на встречку. Нива оказалась выкинутой с проезжей части.

"Судя по всему, произошло столкновение с «Нивой» — отечественный внедорожник вынесло за пределы проезжей части буквально к светофору," - сообщает портал Город Во.

Напомним, на днях в Вологде на улице Чернышевского городской автобус с людьми выехал с проезжей части.

Информация будет уточняться.