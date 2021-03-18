В ДТП под Вологдой погибла 23-летняя девушка

Трагедия случилась под Вологдой Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

17 марта "Комсомолка" сообщала о ДТП, в котором погибла пенсионерка. Управление МВД по Вологодской области уточнило информацию. Напомним, трагедия произошла в темное время суток на 17 километре трассы А -114 Вологда-Новая Ладога. Изначально сообщалось, что ГАЗ сбил пенсионерку: "Около 4 часов водитель грузовика ГАЗ, двигаясь со стороны Вологды в сторону Череповца, сбил женщину, шедшую в попутном направлении. Пострадавшая скончалась на месте..."

Как уточнили сегодня в Управлении МВД области, погибшая - девушка 1997 года рождения. Как она оказалась на большой дороге, уточняют полицейские.