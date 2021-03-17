Вологжанам покажут "яйца динозавров"

Фото: vk.com/vologdamuseum

В Вологде самые любопытные жители и гости города смогут увидеть "яйца динозавра" уже 20 марта. В Вологодском музее-заповеднике открывается первая выставка «Осколки каменной летописи» из естественнонаучного цикла «Галерея удивительного».

Организаторы раскроют секрет происхождения каменных образований, которые называют «яйцами динозавров». Всего в экспозицию входят 60 различных геологических образований – конкреции, секреции, друзы, жеоды, щетки, онколиты и другие. Необычные камни часто встречаются по берегам рек и озер, на песчаных карьерах.

Художник-дизайнер проекта Евгений Шиперов приглашает посетить развивающую кругозор выставку - для юных посетителей там подготовлены интересные интерактивные комплексы.