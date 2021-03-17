Череповчанка самовольно подключилась к газопроводу

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В городе металлургов 35-летняя местная жительница подключилась к газовой сети самовольно. Ей назначили за это штраф в 10 тысяч рублей.

Оказалось, что в ее квартире на улице Ольховой газ отключили еще в июле 2018 года - за неуплату. В декабре 2020 года специалисты выяснили, что череповчанка вовсю пользуется газовым котлом. Об этом сообщила пресс-служба судов Вологодской области.

Представитель АО „Газпром газораспределение Вологда“ на судебном заседании пояснил, что самовольное подключение очень опасно и может спровоцировать взрыв.