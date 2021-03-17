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Происшествия17 марта 2021 15:58

Череповчанин украл строительные леса не для себя

Работник хотел помочь своей организации-подрядчику
Евдокия САХАРОВА
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Фото Macau Photo Agency

В Череповце задержали 34-летнего местного жителя. Мужчина ночью украл строительные леса с двух строек. Задержанный признался в отделе полиции, что является работником подрядной организации. Чужие конструкции были нужны для проведения ремонта на их объекте.

Череповчанин погрузил леса стоимостью 19 тысяч рублей на Газель и привез на место работы. Теперь подозреваемому грозит до 2 лет лишения по данному уголовному делу. Об этом сообщила пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

Криминал