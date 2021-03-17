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Общество17 марта 2021 15:27

Ученая из Новосибирска купила вологодского кота за полмиллиона рублей

Красавчик каракал получил себе жилплощадь за миллион и подружку в придачу
Евдокия САХАРОВА
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Фото Joshua J. Cotten

Геолог из Новосибирска Маргарита Хоменко купила себе вологодского дикого кота. Каракал Кинг перешел к новой хозяйке всего за полмиллиона рублей. Ученая решила заняться разведением экзотических животных: для этого у частного дома выстроен отапливаемый вольер за миллион рублей. Там есть возможность отделить мать с котятами от самца.

Теперь вологодский каракал Кинг будет жить с самочкой Лялей. В России пока разрешено содержать дома таких животных, а вот в Европе таким заниматься не получится.