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Происшествия17 марта 2021 15:17

В Вологде 29-летняя рецидивистка напала на полицейского с ножом

Женщина ранила участкового
Евдокия САХАРОВА
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Фото David Beneš

В ноябре прошлого года двое участковых прибыли на улицу Ленинградскую за ранее судимой вологжанкой. 29-летняя женщина нарушила условия административного надзора. Даму застали в нетрезвом состоянии - она начала угрожать полицейским ножом. В конце концов, рецидивистка попыталась воткнуть острый предмет в руку оппонента. Правоохранитель поучил ссадину и испытал боль.

На данный момент Следственное управление закончило расследование уголовного дела по статье "Применение насилия к представителю власти". Женщина заключена под стражу, ее ждет суд. По данным обвинениям рецидивистке грозит крупный штраф, либо принудительные работы до 5 лет, арест до 6 месяцев, или даже лишение свободы до 5 лет.

Криминал