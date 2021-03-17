Ревнивый вожегодец избил гостя поленом и толкушкой для капусты

Жилище ревнивца Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В деревне Пожарище Вожегодского района Вологодской области в минувшие выходные произошла застольная драка. В полицию обратилась хозяйка частного дома. На месте был обнаружен 50-летний жестоко избитый мужчина. Медики госпитализировали его и заключили, что был причинен тяжкий вред здоровью.

Место преступления Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

Выяснилось, что драчливый 28-летний хозяин дома приревновал зрелого гостя к своей даме. Возник конфликт: он избил мужчину толкушкой для квашения капустой и добавил поленом. Агрессора заключили под стражу и завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Ревнивец может получить до 10 лет лишения за такое распускание рук. У него уже замечали подобное поведение ранее.