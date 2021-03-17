В Соколе росгвардейцы нашли подростка, сбежавшего в соседнем районе

Подросток и ранее не раз пускался в бега. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Соколе росгвардейцы нашли подростка, сбежавшего в Харовске почти неделю назад. Его заметили около полуночи. Подросток шел по улице Советской без сопровождения взрослых. Это росгвардейцам показалось подозрительным. Наряд вневедомственной охраны остановился спросить - не нужна ли помощь. Во время общения стражи правопорядка заметили его сходство с мальчишкой, который в Харовске ушел на учебу, а ночевать не пришел. Мальчик учился и жил в местном школе-интернате.

Ориентировка была направлена и в Сокол - там жила его родственница. Как оказалось, мальчик и ранее убегал. Сотрудники вневедомственной охраны доставили харовчанина в отдел полиции и передали инспекторам по делам несовершеннолетних.