В Вологодской области выявлено 104 новых случая коронавируса

Так выглядит пандемия в Вологодской области в графиках

По данным стопкоронавирус.рф, за сутки на 17 марта в Вологодской области выявлено 104 заразившихся коронавирусом. Это на 23 место по стране по суточным приростам. Напомним, по количеству населения регион находится на 43 месте.

За сутки умерло 3 человека. Такой уровень смертности фиксируется уже 6 день подряд. Всего пандемия унесла жизни 861 вологжанина.

Всего с начала пандемии в регионе заболело коронавирусом 41350 человек. Выздоровело 38549. Сейчас в Вологодской области 1940 человек с диагнозом COVID-19.