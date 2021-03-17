Под Вологдой автомобиль ГАЗ сбил женщину

Ранним утром под Вологдой на трассе сбили пенсионерку. ДТП произошло в Вологодском районе. Как сообщили в областном управлении МВД, 17 марта около 4 часов утра на 17 километре автодороги Вологда - Новая Ладога под автомобиль попала женщина. Травма оказалась смертельной. Вологжанка скончалась.

По предварительной информации, 63-летнюю пенсионерку сбил автомобиль ГАЗ, которым управлял 40-летний водитель. И пешеход и машина двигались в попутном направлении в сторону Череповца.

Информация будет уточняться.