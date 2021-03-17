В Вологде 19-летний водитель иномарки сбил школьника

В Вологде юный водитель за рулем иномарки сбил школьника. ДТП произошло на пешеходном переходе.

ЧП случилось 16 марта около 19:20 на улице Беляева, возле Дома культуры льнокомбината.

19-летний вологжанин управлял Тойотой Короллой. Машина двигалась по улице Беляева в сторону улицы Пригородной. Ребенок переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и сбил мальчика. На место выехала скорая помощь, с травмами 12-летний школьник доставлен в больницу. Там ему назначено лечение, его он будет проходить дома, сообщает пресс-служба городского ГИБДД.