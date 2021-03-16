В Вологде задержали серийную воровку королевских креветок

Красиво жить не запретишь

В Вологде осудили местную жительницу, которая как минимум 5 раз выносила из супермаркета Макcи на Пошехонском шоссе неоплаченных королевских креветок. Обычно это очень крупные ракообразные до 250 грамм и 35 см в длину.

Следствие установило, что вологжанка совершила кражи морепродуктов весом от 102 до 574 грамм 1, 12, 23 и 30 января и 10 февраля 2021 года, а 8 января она утащила наггетсы и пекинскую капусту.

На заседании женщина отказалась пояснять причины своего поведения и лишь признала вину. За серию краж ей придется отсидеть 5 суток под административным арестом. Решение может быть обжаловано. Об этом сообщили сообщили в пресс-службе областного суда.