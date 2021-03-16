Вологжанам помогут справиться с депрессией по телефону

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Вологжан проконсультируют на этой неделе по "Телефону здоровья" лор и психиатр.

17 марта, в среду, на звонки ответит заведующий оториноларингологическим отделением областной клинической больницы Василий Беляев. Он поможет жителям Вологодской области с вопросами профилактики и лечения заболеваний ЛОР-органов.

18 марта, в четверг, советы на тему депрессий и невротических расстройств даст врач-психиатр Ольга Васильевна Кострова.

Высококвалифицированные врачи примут звонки с 15 до 16 часов по номеру (8172) 72–00–60. Информацию сообщил областной Центр медицинской профилактики.